formazioni ufficiali bologna parma le scelte di italiano e cuesta per la sfida di serie a

Questa sera si gioca la sfida tra Bologna e Parma, valida per il 24° turno di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate: Italiano manda in campo i suoi, Cuesta sceglie i suoi uomini. I tifosi sono già in attesa di vedere come si svilupperà la partita, che promette emozioni fin dalle prime battute.

Ecco le formazioni ufficiali di Parma e Genoa per la partita della 21ª giornata di Serie A 20252026.

Bologna-Parma, le formazioni ufficiali: Joao Mario subito titolare. Out Castro e OrsoliniC'è il derby emiliano ad aprire la domenica di Serie A. Al Dall'Ara è tutto pronto per la sfida tra Bologna e Parma, valevole. tuttomercatoweb.com

Bologna – Parma: ecco le formazioni ufficiali!Bologna - Parma: ecco le formazioni ufficiali del match di oggi, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A! generationsport.it

Bologna-Parma, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com

BOLOGNA-PARMA, CI SI ASPETTA SOLO UNA COSA... Si dice, spesso e volentieri, che Roma, la città, non è stata costruita in un giorno. Facendo un gigante salto in avanti, nemmeno questo Bologna è stato costruito in una stagione, ma è frutto di anni fatti di facebook