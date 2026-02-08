Fondazione Vassallo a Vallo della Lucania | I parchi devono essere collante delle aree interne

Questa mattina a Vallo della Lucania si è tenuto un incontro pubblico promosso dalla Fondazione Angelo Vassallo. Il tema principale era il ruolo dei parchi naturali come elemento di unione tra le aree interne. Alla riunione, il presidente Dario Vassallo ha sottolineato come le aree protette possano diventare un collante per il territorio, favorendo sviluppo e coesione tra le comunità.

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, guidata dal Presidente Dario Vassallo, ha promosso questa mattina a Vallo della Lucania un incontro pubblico dal titolo “Parchi Nazionali e Parco del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni: prospettive politiche e proposte”, inserito nel progetto FUTURA 2030 – Scuola Politica “Per la gente, tra la gente”. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali, cittadini, associazioni ambientaliste e operatori del settore, con la conduzione affidata a Barbara Landi. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto sulle politiche ambientali e sul ruolo strategico dei parchi nazionali e regionali come strumenti di tutela, sviluppo sostenibile e coesione delle comunità interne.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Sergio Costa si è incontrato a Vallo della Lucania con rappresentanti locali e ambientalisti.

L'associazione Give Back Giovani-Aree Interne ha aperto una petizione online per chiedere un intervento concreto sulle zone interne del Paese.

