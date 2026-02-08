Follini | Effetto Vannacci? Ombre sul sistema maggioritario

La polemica intorno a Vannacci continua a scuotere il mondo politico e militare. Follini commenta dicendo che l’effetto Vannacci getta ombre sul sistema maggioritario, facendo riflettere su come certe dichiarazioni possano influenzare il dibattito pubblico e le istituzioni. La discussione resta accesa, mentre il clamore cresce.

(Adnkronos) – "Non aveva tutti i torti il vecchio Marx quando segnalava come a volte la storia si ripeta la prima volta in forma di tragedia, la seconda in forma di farsa. Così, senza offesa, potremmo considerare il golpe Borghese degli anni settanta come una possibile tragedia (scampata) e l’avventura politica del generale Vannacci, addobbato . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Vannacci Effetto Quando il fesso indica Vannacci, il saggio guarda il maggioritario La tensione nella Lega sale giorno dopo giorno. Avellino, interprete nei CAS accusato di favoreggiamento: ombre sul sistema di accoglienza A Avellino, un interprete coinvolto in un caso di favoreggiamento nei CAS ha sorpreso tutti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. #Renzi punta sull'effetto #Vannacci per sconfiggere la destra: "Prima eravamo noi che litigavamo su tutti, ora sono loro che iniziano a perdere pezzi e l’opposizione dà segnali di unità. Tra un anno si vota e la nostra vittoria è probabile". LEGGI L'ARTICOLO facebook Il Governo si sposterà a destra per effetto della nascita del partito di Vannacci; la sinistra continuerà a essere guidata dai 5S. Noi dobbiamo costruire un’alternativa per chi vuole un’Europa Federale capace di difendere le nostre libertà e la nostra economia da x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.