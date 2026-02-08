Follia Vonn la scoperta dopo la caduta rovinosa | cosa aveva deciso di fare

Una campionessa di sci come Lindsey Vonn si rompe il silenzio dopo la caduta rovinoso sulla pista. Le immagini mostrano un lampo sulla neve e un’ombra che si spezza. La scena, senza bisogno di parole, trasmette tutta la drammaticità dell’incidente. La sportiva ha deciso di condividere quello che ha fatto subito dopo, rivelando dettagli che fino a ora erano rimasti nascosti.

Ci sono immagini che, anche senza audio, fanno rumore. Un lampo sulla neve, un’ombra che si spezza, poi il silenzio. Sull’Olympia delle Tofane l’aria si è fatta pesante in un istante: tribune ammutolite, addetti che corrono, e quella sensazione che qualcosa sia andato molto oltre la semplice caduta. Perché alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, nel cuore della discesa libera, non stava gareggiando “una qualunque”. Era una donna che per lo sci ha sempre pagato tutto, fino all’ultimo respiro. E che, da giorni, si portava dietro un peso enorme. Un peso che in pista, purtroppo, presenta il conto senza chiedere permesso.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Lindsey Vonn finisce a terra durante la discesa femminile e si fa male.

Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

