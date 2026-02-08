Foligno in Fiore apre le porte di Palazzo Buffetti Berardi

Foligno apre le porte di Palazzo Buffetti Berardi per la nuova edizione di “Foligno in Fiore”. La città umbra si anima con installazioni floreali e mostre, attirando visitatori da tutta la regione. Gli espositori preparano le loro creazioni, pronti a mostrare il meglio dell’arte e della creatività floreale. La manifestazione prende il via con entusiasmo, promettendo un weekend ricco di colori e novità.

Foligno si prepara ad accogliere una nuova stagione di “Foligno in Fiore”, l’evento che trasforma la città umbra in un palcoscenico a cielo aperto per l’arte e la creatività floreale. Quest’anno, l’attesa manifestazione ha aperto ufficialmente le porte di Palazzo Buffetti Berardi, un edificio storico che si presta a fare da cornice a questa celebrazione della natura e del design. L’apertura, avvenuta nelle ore di questa mattina, segna l’inizio di un programma ricco di eventi, installazioni e spettacoli che animeranno le vie del centro storico. Palazzo Buffetti Berardi, location inedita per l’edizione 2026, rappresenta una scelta significativa per gli organizzatori, che hanno voluto valorizzare un patrimonio architettonico spesso trascurato, restituendolo alla comunità in veste rinnovata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Foligno in Fiore

Ultime notizie su Foligno in Fiore

