Questa mattina un coyote di nome Floyd ha nuotato per due chilometri fino a raggiungere l’isola di Alcatraz. È la prima volta che un animale di questo tipo si avvicina così tanto all’isola, famosa in passato come prigione inespugnabile. La scena ha sorpreso tutti, mentre Floyd attraversava la baia senza esitazioni. Ora si cerca di capire come si sia avvicinato così tanto alla terraferma.

La celebre isola di Alcatraz, un tempo prigione inespugnabile nel cuore della baia di San Francisco, ha ricevuto una visita del tutto inaspettata. L’11 gennaio 2026, un coyote selvatico soprannominato Floyd ha compiuto un’impresa mai registrata prima: ha attraversato a nuoto quasi due chilometri di correnti gelide per approdare sulle sponde dell’ex carcere. L’evento, ripreso in un video diventato virale, mostra l’animale stanco e tremante mentre risale a fatica dall’acqua, segnando il primo avvistamento ufficiale di questa specie sull’isola dal 1972 ad oggi. La rischiosa traversata di Floyd potrebbe essere stata dettata dalla necessità di trovare nuovi territori per sfuggire alla competizione urbana o dall’irresistibile richiamo olfattivo delle colonie di uccelli sull’isola. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Floyd il coyote ha nuotato 2 km fino ad Alcatraz: non era mai successo prima

Approfondimenti su Floyd Coyote

Il coyote che ha nuotato fino ad Alcatraz sta per essere catturato dai ranger.

L’Italia si prepara a fare la storia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Floyd Coyote

Argomenti discussi: La storia del coyote arrivato a nuoto ad Alcatraz: È il primo della sua specie a visitare l'ex prigione; L'impresa da record del primo coyote che ha raggiunto a nuoto Alcatraz: ora sarà catturato e trasferito; L'avventura del coyote che ha nuotato fino ad Alcatraz sta per finire: verrà catturato e portato altrove.

L’avventura del coyote che ha nuotato fino ad Alcatraz sta per finire: verrà catturato e portato altroveIl coyote che ha raggiunto a nuoto Alcatraz verrà catturato dai ranger e trasferito altrove. La decisione è stata presa per proteggere le colonie di uccelli marini che si riproducono sull'isola dove s ... msn.com

L’impresa da record del primo coyote che ha raggiunto a nuoto Alcatraz: ora sarà catturato e trasferitoUn coyote ha raggiunto a nuoto Alcatraz, diventando il primo esemplare documentato sull’isola. Ora i ranger stanno valutando la sua cattura. greenme.it

Un coyote ha nuotato quasi 2 km nella baia di San Francisco per arrivare sull’isola di Alcatraz. È la prima volta che ne viene avvistato uno da quando l’isola è diventata un parco nazionale nel 1972. Il coyote, chiamato “Floyd”, è stato visto da un turista e ripres facebook