Fischnaller bronzo nello slittino che impresa! Tutti in piedi per l' uomo da Maranza!

Dominik Fischnaller porta a casa il bronzo nello slittino e fa esplodere di gioia gli amici e i tifosi. Oltre 100 persone presenti hanno applaudito il successo dell’atleta di Maranza, che ha saputo regalare emozioni a tutti, dai supporter sugli spalti ai commentatori in diretta.

Dagli amici (oltre 100 i presenti) ai telecronisti, Dominik Fischnaller ha fatto emozionare tutti, conquistando la medaglia di bronzo nello slittino. Segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il campione altoatesino Fischnaller conquista il bronzo nello slittino a Milano Cortina.

Dominik Fischnaller conquista il bronzo nello slittino a Milano-Cortina 2026.

Grand’Italia anche nello slittino: Fischnaller bissa il bronzo di PechinoSi tratta dell’ottava medaglia per gli Azzurri in soli due giorni olimpici: e mai era successo in passato all’Italia di vincerne cinque in un solo giorno ai Giochi Olimpici Invernali. Fischnaller ha ... sportal.it

Chi è Dominik Fischnaller, il ragazzo di Maranza bronzo nello slittino a Milano Cortina: passione di famigliaChi è Dominik Fischnaller, il ragazzo di Maranza bronzo nello slittino a Milano Cortina: la passione per questo sport è di famiglia, bissata Pechino 2022. sport.virgilio.it

LA DOMENICA DI DOMINIK Replicare il bronzo di #Beijing2022… Questa volta davanti al pubblico di casa! Impresa di Fischnaller sulla Eugenio Monti! Si festeggia a Cortinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Inverna facebook

Dominik Fischnaller bronzo nel singolo maschile di slittino x.com