Fischnaller bronzo nello slittino che impresa! Tutti in piedi per l' uomo da Maranza!

Da gazzetta.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dominik Fischnaller porta a casa il bronzo nello slittino e fa esplodere di gioia gli amici e i tifosi. Oltre 100 persone presenti hanno applaudito il successo dell’atleta di Maranza, che ha saputo regalare emozioni a tutti, dai supporter sugli spalti ai commentatori in diretta.

Dagli amici (oltre 100 i presenti) ai telecronisti, Dominik Fischnaller ha fatto emozionare tutti, conquistando la medaglia di bronzo nello slittino.  Segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

