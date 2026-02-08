Firenze su ponte Vespucci presidio contro l’Ice | Pericolo per la democrazia VIDEO

Sabato pomeriggio, Firenze si è ritrovata con il ponte Vespucci occupato da un presidio contro l’Ice. Una protesta nata per denunciare quello che i manifestanti definiscono un pericolo per la democrazia. Pioggia e freddo non hanno fermato le persone che si sono radunate sul ponte, simbolo di un passato difficile, per chiedere azioni più umane sulle politiche migratorie. La manifestazione ha attirato diversi partecipanti, che hanno espresso il loro dissenso contro le decisioni degli Stati Uniti in materia di immigrazione.

Firenze si è trasformata, in un sabato piovoso, in un palcoscenico di protesta contro le politiche migratorie degli Stati Uniti, con un presidio tenutosi sul ponte Amerigo Vespucci, simbolo di un passato doloroso e ora di una rinnovata solidarietà internazionale. Circa un centinaio di persone, provenienti da diverse associazioni e gruppi cittadini, hanno espresso la loro preoccupazione per la deriva democratica che, a loro dire, sta attraversando il paese americano, e per il ruolo dell'agenzia federale ICE (Immigration and Customs Enforcement) nel perseguire e deportare immigrati. La manifestazione, che si è svolta proprio di fronte al consolato statunitense, è stata un grido di allarme lanciato da chi teme un pericoloso inasprimento delle politiche di controllo dell'immigrazione e un attacco ai diritti fondamentali delle persone.

