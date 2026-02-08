Firenze raffica di aumenti per visitare i musei comunali

A Firenze i prezzi dei musei comunali aumentano di nuovo. Dal primo gennaio, il biglietto degli Uffizi costa 25 euro, più di prima. E non è tutto: anche gli altri musei della città hanno alzato i prezzi. La novità ha già fatto discutere tra i visitatori e le guide turistiche.

A fare d'apripista sono stati gli Uffizi che, dal primo gennaio, hanno visto il costo del biglietto salire a 25 euro, poi via via tutti gli altri. Visitare i musei di Firenze costa sempre di più: aumenti del 30% in media per le sale comunali e quelle del nuovo polo Accademia-Bargello, con punte del 50% per la Cappella Brancacci. La scelta divide tutti, residenti e turisti: tra chi sottolinea come si a giusto pagare, chi, invece, si lamenta per il prezzo molto alto e chi vorrebbe una distinzione di prezzo tra visitatori e cittadini fiorentini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Firenze, raffica di aumenti per visitare i musei comunali Approfondimenti su Firenze Uffizi Roma apre i suoi musei ai cittadini: ingresso gratuito ai musei e siti comunali per i residenti Roma apre i suoi musei ai cittadini: da lunedì 2 febbraio, i residenti nel Comune e nella Città Metropolitana potranno entrare gratis tutto l’anno. La cultura sotto l'albero: i musei da visitare gratis a Natale La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Firenze Uffizi Argomenti discussi: Raffica di aumenti per Accademia, Bargello e i musei comunali di Firenze: più 50% alla cappella Brancacci, più 30% gli altri. Raffica di aumenti per Accademia, Bargello e i musei comunali di Firenze: più 50% alla cappella Brancacci, più 30% gli altriPalazzo Vecchio passa da 12.50 euro a 18 euro, per il David ci vogliono 20 euro. Per il Comune l’incremento è «un adeguamento delle tariffe per l’aumento del costo di gestione» ... corrierefiorentino.corriere.it Toscana sotto il peso del caro-spesa: Firenze segna aumenti record per caffè, burro e passataLa denuncia di Coldiretti: In cinque anni i prezzi dei generi alimentari che compongono la lista della spesa hanno continuato a crescere ... firenzetoday.it Abetone: incidenti a raffica sulle piste, tre interventi dell’elisoccorso https://www.firenzepost.it/2026/02/01/abetone-incidenti-a-raffica-sulle-piste-tre-interventi-dellelisoccorso/ Approfondimento, Cronaca, Top News, Abetone incidenti, elisoccorso facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.