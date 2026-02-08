Firenze raffica di aumenti per visitare i musei comunali
A Firenze i prezzi dei musei comunali aumentano di nuovo. Dal primo gennaio, il biglietto degli Uffizi costa 25 euro, più di prima. E non è tutto: anche gli altri musei della città hanno alzato i prezzi. La novità ha già fatto discutere tra i visitatori e le guide turistiche.
A fare d'apripista sono stati gli Uffizi che, dal primo gennaio, hanno visto il costo del biglietto salire a 25 euro, poi via via tutti gli altri. Visitare i musei di Firenze costa sempre di più: aumenti del 30% in media per le sale comunali e quelle del nuovo polo Accademia-Bargello, con punte del 50% per la Cappella Brancacci. La scelta divide tutti, residenti e turisti: tra chi sottolinea come si a giusto pagare, chi, invece, si lamenta per il prezzo molto alto e chi vorrebbe una distinzione di prezzo tra visitatori e cittadini fiorentini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondimenti su Firenze Uffizi
Roma apre i suoi musei ai cittadini: ingresso gratuito ai musei e siti comunali per i residenti
Roma apre i suoi musei ai cittadini: da lunedì 2 febbraio, i residenti nel Comune e nella Città Metropolitana potranno entrare gratis tutto l’anno.
La cultura sotto l'albero: i musei da visitare gratis a Natale
Ultime notizie su Firenze Uffizi
Argomenti discussi: Raffica di aumenti per Accademia, Bargello e i musei comunali di Firenze: più 50% alla cappella Brancacci, più 30% gli altri.
Raffica di aumenti per Accademia, Bargello e i musei comunali di Firenze: più 50% alla cappella Brancacci, più 30% gli altriPalazzo Vecchio passa da 12.50 euro a 18 euro, per il David ci vogliono 20 euro. Per il Comune l’incremento è «un adeguamento delle tariffe per l’aumento del costo di gestione» ... corrierefiorentino.corriere.it
Toscana sotto il peso del caro-spesa: Firenze segna aumenti record per caffè, burro e passataLa denuncia di Coldiretti: In cinque anni i prezzi dei generi alimentari che compongono la lista della spesa hanno continuato a crescere ... firenzetoday.it
Abetone: incidenti a raffica sulle piste, tre interventi dell’elisoccorso https://www.firenzepost.it/2026/02/01/abetone-incidenti-a-raffica-sulle-piste-tre-interventi-dellelisoccorso/ Approfondimento, Cronaca, Top News, Abetone incidenti, elisoccorso facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.