La partita finisce 2-2 dopo un finale emozionante. La Fiorentina aveva già messo in cassaforte il risultato, ma all’ultimo secondo Maripan segna di testa e pareggia i conti. I viola rischiano di perdere, i granata trovano il pareggio in pieno recupero, salvando un punto prezioso.

Firenze, 7 febbraio 2025 – A un passo dal traguardo, la Fiorentina viene riacciuffata dal colpo di testa vincente di Maripan, che in pieno recupero griffa il definitivo 2-2 tra i viola e il Torino, salvando i granata dal ko. Un punto a testa, quindi, che serve ben poco soprattutto ai viola, i quali escono dal terreno di gioco con non poco rammarico: dopo essere finita in svantaggio per effetto del segnato di testa da Casadei al 26’, la Fiorentina – che anche nel primo tempo ha avuto le occasioni migliori – ha saputo reagire piazzando (grazie ai cambi di Vanoli, su tutti l’innesto di Harrison) e tra il 51’ e il 57’ ha piazzato un micidiale uno-due grazie alle reti di Solomon e Kean ma nel finale, seguendo un copione già visto più volte in stagione, non ha saputo gestire il vantaggio e si è fatta riacciuffare in pieno recupero dall’incornata di Maripan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Torino 2-2: Maripan riacciuffa i toscani in pieno recupero

