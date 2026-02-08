La Fiorentina perde due punti fondamentali contro il Torino, finendo 2-2. Solomon e Kean sembravano aver portato i viola in vantaggio, ma la beffa arriva all’ultimo minuto con il gol di Maripan al 93’. La partita si conclude con un pareggio che lascia molti tifosi amareggiati, soprattutto dopo l’infortunio di Gud che potrebbe pesare sulle prossime sfide.

FIRENZE – La beffa, atroce, arriva quando la Fiorentina sembrava aver vinto finalmente una partita decisiva: il gol di Maripan al 49', ossia nel quarto di recupero, è una mazzata devastante. Perchè pareva essersi acceso uno spiraglio di luce nel momento più buio della partita: ossia dopo l’infortunio a Gumundsson in avvio di ripresa. Dopo un primo tempo da incubo e foriero di presagi foschi. Paratici, in tribuna, ha gli occhi sbarrati. Gud esce appoggiato al fisiatra, Ma la Fiorentina, spostando Solomon a sinistra, comincia a volare. Solomon pareggia il conto (dopo il gol di Casadei nel primo tempo) con un tiro preciso, chirurgico direi, che s’infila sotto la traversa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, il carrarmato non basta: pari col Toro (2-2). Solomon e Kean illudono, poi gol-beffa granata al 93?. Infortunio a Gud. Pagelle

Nell'ultimo incontro della Fiorentina, le prestazioni dei singoli hanno evidenziato luci e ombre.

La Fiorentina perde 2-1 a Napoli, ma la partita lascia qualche spunto positivo.

Argomenti discussi: Fiorentina, ecco Paratici: Mettiamo la testa nel carro armato. Sogno una viola internazionale; Fiorentina, ecco Paratici: Testa nel carrarmato per salvarci. Vanoli come il re Leone, deve motivare; Paratici: La Fiorentina non vale la Serie B. Ci vorrà una squadra-carro-armato per salvarsi. Kean? Deve segnare 20 gol a stagione; Fiorentina, Paratici: Le grandi pressioni mi stimolano di più: testa nel carrarmato e soffriamo per salvarci.

