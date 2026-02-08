Finisce con gli sci contro un albero nel Bellunese | ferita una 55enne di Porcia

Una donna di 55 anni di Porcia si è ferita dopo aver perso il controllo degli sci e finirne contro un albero nelle Dolomiti Bellunesi. La donna stava facendo scialpinismo quando è accaduto. Soccorritori arrivati sul posto l’hanno portata in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni non sono ancora chiare.

Una donna di 55 anni di Porcia è rimasta coinvolta in un incidente mentre praticava scialpinismo nelle Dolomiti Bellunesi. Secondo le prime ricostruzioni, l'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 8 febbraio nei pressi della Malga Franzedas, a Rocca Pietore. Immediato l'intervento.

