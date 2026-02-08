La Lynk & Co 08 si presenta come un passo avanti nel settore. Dal debutto nel 2021, l’azienda ha puntato più su sistemi di mobilità che sulla semplice produzione di auto. Ora, con questo nuovo modello, promette di spingere ancora oltre i limiti, offrendo qualcosa di più di una semplice vettura. La sfida è chiara: arrivare molto più lontano, proprio come ha sempre detto Lynk & Co.

Dal suo debutto nel 20216, Lynk & Co come casa automobilistica ha sempre preferito creare veri e propri sistemi di mobilità rispetto alla costruzione di sole automobili. Una definizione che potrebbe sembrare marketing, finché non si scopre che qui davvero convivono auto connesse, app integrate, possibilità di condivisione dell’auto e una visione del movimento diverso dal solito. La gamma attuale è un trittico ben definito: la 01, SUV plug-in hybrid; la 02, crossover coupé 100% elettrica; e la nuova protagonista, Lynk & Co 08, il modello con cui il marchio punta al cuore dell’Europa e – soprattutto – degli italiani. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Fin dove puoi arrivare? Molto più in là, parola di Lynk & Co 08

Approfondimenti su Lynk Co 08

Lynk & Co 08 è un SUV plug-in che combina un’ampia autonomia elettrica, uno spazio interno di livello superiore e una qualità costruttiva affidabile.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lynk Co 08

Argomenti discussi: Nadal è il mito della terra battuta, Alcaraz il suo sfidante naturale. E Sinner, può cambiare la storia?; Possono rovesciare governi ma non vincere un popolo; Area C Milano 2026: quanto costa e chi rischia la multa; Adidas svela le super scarpe da corsa più leggere della storia. Solo 97 grammi.

Con KTM Finance fino al 28 febbraio puoi comprare una nuova 125/390/790 DUKE a condizioni decisamente interessanti! In più, sulle 125 e 390 DUKE furto&incendio per un anno e Quickshifter+ sono inclusi nel prezzo, mentre sulla 790 DUKE il Teck Pack facebook