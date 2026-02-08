Film turco a Galatina | trama cast e quando esce Ghost Lover
E no, Can Yaman non c’entra. Però sì, la notizia tiene comunque in fermento già da settimane quell’universo variegato e sfegatato che va sotto il nome di “appassionate di serie turche”, ormai molto nutrito anche in Italia: un film a produzione turca, appunto. Girato, nientemeno, tra le bellezze candide del centro storico di Galatina, tra contenitori pubblici e palazzi privati. Pellicola in cui la cittadina in questione, lungi dal costituire set anonimo – come a volte accade nel cinema – diventa protagonista al pari degli attori impegnati nelle scene: Galatina, Salento. Italia. Il film Il film si chiama “Ghost lover” – “L’amante fantasma”: in turco “Hayalet Sevgili” – e le sue riprese sono terminate ieri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Approfondimenti su Galatina Ghost Lover
