Fenerbahce-Genclerbirligi lunedì 09 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera si gioca il match tra Fenerbahce e Genclerbirligi, nel 21° turno di Superlig turca. Il Fenerbahce, guidato da Tedesco, cerca punti importanti davanti al suo pubblico, mentre il Genclerbirligi, appena promosso, si prepara a sfidare una delle squadre più forti del campionato. Il calcio turco si accende con questa partita, che si preannuncia ricca di emozioni.

Turno numero 21 di Superlig turca, con il Fenerbahce di Tedesco ancora impegnato nel posticipo contro il neopromosso Genclerbirligi. Il sari kartallar con la vittoria di Kocaeli hanno mantenuto la scia del Galatasaray in vetta al campionato, mantenendo l’imbattibilità stagionale. Un gol per tempo e gestione del risultato per una squadra che il tecnico ex ct del Belgio ha riportato a lottare seriamente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa sera alle 18, il Fenerbahce di Tedesco sfida il Genclerbirligi nel turno 21 della Superlig turca.

