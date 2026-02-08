Fdi | In Cassazione tifano per il No La replica | Illazioni intollerabili

La tensione tra Forza Italia e la Corte di Cassazione si fa più forte. Dopo la decisione dell’Ufficio centrale di riformulare il quesito referendario sulla giustizia, Fdi ha accusato la Corte di tifare per il No, parlando di «illazioni intollerabili». La replica non si è fatta attendere: il sistema giudiziario ha definito le accuse come attacchi inaccettabili. La polemica si è accesa tra il deputato Bignami, che ha parlato di magistrati di parte, e l’Associazione Nazionale Magistrati, che ha resp

Lite tra destra e Corte. Bignami: «Magistrati di parte». L’Anm: «Attacchi inaccettabili». La riformulazione del quesito referendario sulla giustizia, decisa dall’Ufficio centrale della Corte di Cassazione con un’ordinanza di 38 pagine, non è rimasta confinata nelle stanze ovattate della tecnica elettorale. È diventata, nel giro di poche ore, un caso politico e istituzionale. Che ruota attorno a un’accusa precisa del centrodestra: nel collegio della Cassazione ci sarebbe una sensibilità politica riconoscibile e apertamente schierata sul fronte del No. 🔗 Leggi su Laverita.info

La destra attacca duramente la Cassazione, accusando i giudici di non essere imparziali.

