Fare teatro sarà alla portata di tutti Corsi e produzioni aperte ai curiosi

Questa estate, fare teatro diventa accessibile a tutti. Corsi e produzioni sono aperti a chi vuole provare a salire sul palco. L’obiettivo è mettere in scena l’Odissea, coinvolgendo la comunità locale, in occasione della festa patronale. Un modo per avvicinare i cittadini al mondo del teatro e divertirsi insieme.

Diventare attori, costumisti, scenografi o truccatori per mettere in scena l’Odissea, insieme ai propri compaesani, in occasione della prossima festa patronale. Oppure andare alla scoperta di tutto ciò che accade dietro le quinte di un teatro per arrivare a realizzare uno spettacolo. Sono le due originali esperienze proposte rispettivamente a Vedano e a Triuggio, dove chi è appassionato dell’arte teatrale ma non ha mai calcato un palcoscenico o comunque lavorato, anche da dilettante o amatore, a una rappresentazione potrà mettersi alla prova e sfogare la propria curiosità. A Vedano oggi alle 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

