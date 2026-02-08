Famoso cantante scartato da Sanremo Fiorello lo difende ed elogia il suo pezzo | ecco chi è

Fiorello difende un cantante escluso dal Festival di Sanremo, lodandone il pezzo. Il conduttore radiofonico ha preso le sue parti in diretta, sottolineando la qualità della canzone che, invece, non è stata ammessa alla kermesse. La vicenda ha scaldato gli animi sui social, mentre il cantante ringrazia pubblicamente per il supporto.

Un brano escluso dal Festival di Sanremo finisce al centro dell'attenzione grazie all'entusiasmo di Fiorello. Tra elogi, retroscena e promozione in radio, ecco cosa è successo. Leggi anche: Laura Pausini al centro di una violenta polemica: Selvaggia Lucarelli la stronca, Fiorello al difende Ogni edizione del Festival di Sanremo porta con sé non solo le canzoni in gara, ma anche una lunga scia di brani esclusi che, col tempo, finiscono per attirare curiosità e consensi. Accade spesso che pezzi rimasti fuori dalla selezione ufficiale trovino una seconda vita grazie al passaparola, ai social o all'appoggio di volti noti dello spettacolo.

