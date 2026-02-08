Fabrizio Corona ha portato Falsissimo a teatro, parlando di

In un post su X pubblicato il 7 febbraio, Fabrizio Corona aveva annunciato di avere un “piano pronto contro il potere”. Quasi in contemporanea, sono state rese note le date di un nuovo tour a teatro del creator. Questa volta porterà nei principali teatri italiani proprio il suo format Falsissimo. Il titolo dello spettacolo è “Scacco matto al potere dei media”. Inoltre, ha rivelato che “a metà marzo sarà rivoluzione”. Intanto, è stato ripristinato l’account Instagram del suo avvocato, Ivano Chiesa, su cui Mediaset avrebbe specificato di non aver fatto alcuna richiesta di rimozione. Falsissimo a teatro, le date Fabrizio Corona, un altro annuncio in un video Il giallo degli account social di Ivano Chiesa Falsissimo a teatro, le date Secondo quanto riporta Open e confermato sul sito di Gruppo Anteprima Show Business, che ha organizzato gli spettacoli, Fabrizio Corona tornerà a teatro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fabrizio Corona porta Falsissimo a teatro dopo il caso Signorini e Mediaset, è giallo sull'account di Chiesa

Approfondimenti su Corona Falsissimo

Fabrizio Corona ha visto i suoi profili social cancellati questa mattina.

Fabrizio Corona si è presentato oggi a Milano per l'interrogatorio richiesto nell'ambito dell'inchiesta per revenge porn, relativa alla denuncia di Alfonso Signorini.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Fabrizio Corona: Lo scandalo, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset e cade il sistema

Ultime notizie su Corona Falsissimo

Argomenti discussi: Fabrizio Corona porta Falsissimo a teatro: tappa al Gran Teatro Geox di Padova; Fabrizio Corona porta Falsissimo a teatro dopo stop video; Falsissimo: Fabrizio Corona porta il potere mediatico sotto i riflettori; Mediaset contro Fabrizio Corona: maxi causa da 160 milioni sull’economia dell’insinuazione.

Corona non molla e porta Falsissimo a teatro: quanto costerà il bigliettoFabrizio Corona non molla dopo lo scontro con Mediaset e porta Falsissimo a teatro. L’ex re dei paparazzi infatti avrebbe deciso di realizzare un tour teatrale dedicato proprio al suo format diventato ... dilei.it

Fabrizio Corona porta Falsissimo a teatro: ecco quando e i prezzi dei bigliettiFalsissimo sbarca a teatro: Fabrizio Corona in scena con il format al centro dell'attenzione mediatica. Ecco le date e i prezzi dei biglietti. mondotv24.it

ULTIM'ORA Dopo la cancellazione degli account social di Fabrizio Corona, anche il profilo Instagram del suo legale risulta non disponibile facebook

Fabrizio Corona (@FMaria_Corona) / Posts / X x.com