Fabre | farfalla prigioniera l’invasione dei maschi…

Jean-Henri Fabre descrive come le farfalle maschio arrivino in massa, spesso in modo aggressivo, a corteggiare le femmine. Nel suo libro, l’entomologo francese racconta di come le farfalle si comportino come prigioniere, tentate di sfuggire all’invasione dei maschi. La scena si ripete in modo quasi ossessivo, con le femmine che cercano di proteggersi e i maschi che arrivano numerosi, creando uno spettacolo naturale di conquista e difesa.

Quello della pavonia maggiore è solo uno dei mille, spiazzanti casi raccontati del grande anatomista degli insetti: «Ricordi di un entomologo» IV, Adelphi Il lettore potrebbe intimorirsi scorrendo l'indice analitico del quarto dei cinque tomi che compongono i Ricordi di un entomologo di Jean-Henri Fabre, pubblicato da Adelphi nella limpida traduzione di Francesco Bergamasco

