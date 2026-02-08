Europa e difesa | Usa pongono una condizione più responsabilità per la sicurezza continentale

Gli Stati Uniti chiedono all’Europa di prendersi più responsabilità sulla propria sicurezza. Durante la campagna elettorale, si temeva un possibile disimpegno americano, ma ora sembra meno probabile. Tuttavia, gli americani pongono una condizione chiara: l’Europa deve fare di più da sola, riducendo la dipendenza dagli Stati Uniti. La questione resta aperta e ancora tutta da sviluppare.

L'ombra di un possibile disimpegno americano sulla sicurezza europea, paventata durante la campagna elettorale, si allontana, ma con una condizione inequivocabile: l'Europa deve assumersi una maggiore responsabilità nella propria difesa, riducendo la dipendenza dagli Stati Uniti. A rivelarlo, in un'intervista rilasciata alla nostra corrispondente Tonia Mastrobuoni, è Benedikt Franke, vicepresidente e amministratore delegato della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, evento che aprirà i battenti la prossima settimana. L'affermazione, giunta in un momento di crescente instabilità geopolitica, ridisegna lo scenario delle alleanze transatlantiche e pone l'accento sulla necessità di un ripensamento strategico da parte dei paesi europei.

In un intervento recente, Crosetto propone l’idea di una difesa europea più integrata e continentale, estendendo il concetto oltre i confini dell’Europa a 27.

La nuova dottrina di difesa degli Stati Uniti si concentra sulla priorità alla sicurezza nazionale, evidenziando la Cina come minaccia principale nell’Indo-Pacifico e considerandone la deterrenza attraverso la forza.

