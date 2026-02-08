Ettore Turra trentino di 40 anni lascia la moglie e due figli

Ettore Turra, un uomo di 40 anni di origini trentine, è morto sulla montagna. La sua famiglia, composta dalla moglie e due figli, si trova ora a dover affrontare il dolore improvviso. La montagna che Turra conosceva bene gli è stata fatale ieri, lasciando tutti senza parole.

La montagna, quella stessa montagna che Ettore Turra conosceva e rispettava da sempre, ieri gli ha presentato il conto più crudele. Il 40enne di Tonadico, residente a Siror, è morto nel pomeriggio all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stato travolto da una valanga mentre sciava con tre amici tra la Val di Fiemme e l’area di San Martino di Castrozza. Una notizia che ha attraversato in poche ore il Primiero, lasciando dietro di sé incredulità, dolore e un senso profondo di smarrimento. Ettore era un padre, un marito, un lavoratore stimato. Un uomo che viveva una vita semplice, fatta di famiglia, lavoro e passione per la montagna.🔗 Leggi su Trentotoday.it

