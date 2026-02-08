Etoile de Bessèges 2026 finale perfetto per Ewen Costiou | tappa e classifica generale per il francese

Ewen Costiou ha concluso l’Etoile de Bessèges 2026 con una vittoria convincente. Oggi si è preso sia l’ultima tappa, sia la classifica generale della corsa francese. Il ciclista francese si è mostrato in forma, chiudendo una settimana che ha dominato dall’inizio alla fine.

Una giornata decisamente positiva per Ewen Costiou. Il corridore transalpino ha infatti vinto l'ultima tappa dell' Etoile de Bességes 2026, aggiudicandosi anche il titolo della cinquantaseiesima edizione della corsa francese. Un'impresa arrivata al termine della prova a cronometro, contraddistinta da un percorso di 10.2 km con partenza da Alès ed arrivo a L'Hermitage. Il corridore in forza alla Groupama – FDJ United nello specifico ha fermato il cronometro a 14'57''29, staccando di 05''25 il compagno di squadra nonché connazionale Maxime Decomble, piazzatosi al secondo posto davanti a Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM Team), terzo con un gap di +06''53.

