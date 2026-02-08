Estorsioni sui lavori del Superbonus ' esilio' per l' intermediario del clan

Il tribunale di Napoli ha deciso di spostare gli arresti domiciliari di Ferdinando Sorvillo, 47 anni di Orta di Atella, fuori regione. L'uomo, coinvolto in un’indagine sulle estorsioni legate ai lavori del Superbonus, ora dovrà scontare la misura cautelare lontano dalla città. La decisione arriva dopo che il Riesame ha accolto l’istanza di sostituzione della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari.

Arresti domiciliari fuori regione. E' quanto disposto dalla decima sezione del Riesame del tribunale di Napoli, presieduta da Anna Imparato, nei confronti di Ferdinando Sorvillo, 47enne di Orta di Atella, che ha accolto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere.🔗 Leggi su Casertanews.it

Il Superbonus 110% rappresenta un'opportunità importante per i condomini, che hanno ancora tempo fino al 31 dicembre 2025 per completare i lavori.

