Esibizioni di skate in via Moruzzi Poi tutti potranno cimentarsi

Questa mattina in via Moruzzi si sono svolte esibizioni di skate, attirando passanti e appassionati. Dopo le performance, tutti hanno potuto provare a cimentarsi con la tavola, coinvolgendo giovani e meno giovani. L’obiettivo è trasformare un’area spesso considerata degradata in un punto di ritrovo, dove sport e divertimento possano avvicinare le persone, anche chi ha poche risorse. Un tentativo di riqualificazione che mette al centro la comunità e il suo desiderio di spazi più vivibili.

Sport e divertimento dove c'era degrado per far incontrare le persone, anche se non hanno elevate possibilità economiche, e rilanciare quelli che vengono definiti i non luoghi. La cultura di strada arriva a Pavia, dove esiste un esperimento perfettamente riuscito di rigenerazione urbana. In questa striscia di asfalto immersa nel verde e restituita ai cittadini, il Comune nel 2020 ha collocato uno skatepark costato 20mila euro. E proprio via Moruzzi ospiterà una manifestazione che celebra gli sport di strada e la cultura urbana: Street is Culture. L'iniziativa si sarebbe dovuta tenere ieri ma il maltempo ha tenuto a casa i curiosi e costretto i promotori di Sic, associazione sportiva dilettantistica attiva dal 2019, a rimandare l'evento al prossimo sabato, se il meteo lo consentirà.

