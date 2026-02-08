erosione giani ignora la costa apuana

Firenze continua a ignorare i problemi sulla costa apuana. Mentre i danni all’erosione aumentano, il coordinamento comunale di Massa di Fratelli d’Italia denuncia che la regione non fa nulla per intervenire. La situazione si fa sempre più difficile per chi vive e lavora lungo il litorale.

Erosione costiera, Giani ignora il litorale Apuano: Firenze guarda altrove mentre i danni aumentano. Lo afferma in una nota il coordinamento comunale di Massa di Fratelli d’Italia. "Una mareggiata di ordinaria intensità ha causato nella notte nuovi danni agli stabilimenti balneari di Marina di Massa – afferma FdI –. Ancora una volta il litorale apuano paga il prezzo di un’emergenza prevedibile e di una politica regionale che continua a voltarsi dall’altra parte. L’erosione delle coste non è una sorpresa, ma nel piano di governo della giunta Giani la difesa del litorale resta marginale, sottovalutata e priva di una strategia strutturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

