Era l’inferno Così i finanzieri hanno salvato il poliziotto intrappolato nel blindato in fiamme

A Torino, gli scontri di una settimana fa sono ancora al centro dell’attenzione. Durante le proteste contro l’occupazione della struttura, un poliziotto è rimasto intrappolato in un blindato in fiamme. Le fiamme hanno avvolto il veicolo, e i finanzieri sono intervenuti in fretta per salvare il poliziotto, che ha avuto molta fortuna. La scena è stata terribile, e le immagini sono ancora vivide. La violenza degli antagonisti ha lasciato il segno, e anche oggi si parla di quel giorno come di uno degli episodi più viol

Quanto accaduto a Torino, a una settimana di distanza, fa ancora discutere. La violenza sprigionata dagli antagonisti contro le forze dell'ordine negli scontri nei pressi della struttura liberata che per 29 anni è stata occupata da Askatasuna ha pochi precedenti nelle piazze italiane. E sebbene l'immagine del poliziotto preso a martellate da un gruppo di antagonisti abbia colpito l'opinione pubblica, non è l'unico momento in cui le forze dell'ordine sono state in serio pericolo di vita durante il pomeriggio del 31 gennaio. Non tutti lo sanno, non tutti lo hanno visto, ma uno dei furgoni blindati della Polizia di Stato è stato dato alle fiamme e quando l'incendio è esploso al suo interno c'era ancora il conducente, che si trovava sulla prima linea tra gli agenti a piedi e gli antagonisti per fare scudo.

