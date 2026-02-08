epilessia capire come curarla

Domani pomeriggio a Grosseto si tiene un evento per spiegare meglio come si cura l’epilessia. L’ospedale Misericordia apre le porte dell’unità di Neurologia per far conoscere i servizi disponibili e come accedervi. L’iniziativa si svolge in occasione della Giornata mondiale dedicata a questa malattia, con l’obiettivo di informare e rassicurare chi convive con l’epilessia o vuole saperne di più.

Un pomeriggio per conoscere i servizi e le modalità di accesso al Centro Epilessia di Grosseto. Lo organizza domani nell’unità operativa complessa Neurologia dell’ospedale Misericordia in occasione della Giornata mondiale dedicata alla patologia. L’appuntamento si terrà dalle 15 alle 18 nell’ambulatorio al secondo piano (accesso B, colore arancio) dell’ospedale di Grosseto. L’incontro non prevede visite, ma attività di confronto con lo staff medico sui servizi e le modalità per attivare i percorsi di cura. L’ epilessia è un disturbo neurologico cronico, che colpisce circa l’1% della popolazione, caratterizzato da crisi ricorrenti dovute a scariche elettriche anomale dei neuroni cerebrali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

