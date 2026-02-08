Questa settimana si apre un mondo insolito: due influencer note come Belen e Giulia De Lellis si sono affidate a professionisti per riordinare gli armadi di casa. Belen ha scelto una soluzione totale, mentre Giulia preferisce un approccio più colorato. Entrare negli armadi di persone famose non è mai semplice, perché sono spazi che rispecchiano il loro modo di essere e spesso sono complicati da sistemare. La moda del decluttering si scontra con le abitudini di chi accumula ricordi e vestiti, rendendo il lavoro più difficile di quanto sembri.

Cosa c'è di più intimo di entrare nell'armadio di qualcun altro? «È un'area chiusa ed è anche la prima che ci permette di nascondere il disordine, ciò che fa sentire in colpa quando arrivano ospiti in casa». Per Erika Lombardo – 39enne di Como nota sui social come Armadio di Grace – fa parte del suo mestiere. Lo ha costruito con determinazione, ottenendo in cambio la fiducia dei suoi clienti. Clienti che oggi sono anche vip. La sua storia non è di una vocazione innata all'ordine. «Al contrario di quello che magari si possa pensare, non sono sempre stata organizzata». Ma è frutto di un'esigenza personale: «Ho iniziato a farlo perché serviva a me». 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «Entro nelle case dei vip per riordinare gli armadi. Belen si è affidata al 100%. Giulia De Lellis va per colori. Decluttering? Ecco perché è difficile»

Approfondimenti su Belen De Lellis

La Befana dei vip porta momenti di convivialità e ritrovamenti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Belen De Lellis

Argomenti discussi: Dentro le case di Cortina: chalet segreti e lifestyle alpino; Entro nelle case dei vip per riordinare gli armadi. Belen si è affidata al 100%. Giulia De Lellis va per colori. Decluttering? Ecco perché è difficile; Case green: a Firenze 35 mila edifici da riqualificare entro il 2035, 200 mila nell’intera Toscana; Case green: cosa prevede la normativa europea sugli edifici.

«Entro nelle case dei vip per riordinare gli armadi. Belen si è affidata al 100%. Giulia De Lellis va per colori. Decluttering? Ecco perché è difficile»Cosa c'è di più intimo di entrare nell'armadio di qualcun altro? «È un'area chiusa ed è anche la prima che ci permette di nascondere ... leggo.it

Entro nelle vite e ascolto il dolore. L’avvocato dei grandi casiDa Meredith a Sarah Scazzi, da Liliana Resinovich alla strage di Paupisi, Nicodemo Gentile si racconta: Sono un legale ’proletario’, assorbo preoccupazioni e timori. E mi impegno a combattere il male ... lanazione.it

Warner Bros. Discovery porta i Giochi dentro le case di milioni di telespettatori. Gli studi alpini di Warner Bros. Discovery sono pronti a raccontare Milano Cortina 2026 dal cuore delle sedi olimpiche. A Cortina d’Ampezzo, nel Villaggio Olimpico, la WBD House facebook