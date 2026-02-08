Entro l’estate, l’azienda prevede di assumere nuovi dipendenti alla sede di Bondeno. L’obiettivo è rafforzare il personale prima dell’apertura ufficiale del nuovo scalo merci ferroviario, che sta per essere completato. La decisione arriva dopo aver accelerato le assunzioni, per prepararsi al meglio all’arrivo dei nuovi lavori.

"Abbiamo accelerato sulle assunzioni nella sede di Bondeno perché stanno volgendo al termine i lavori del nuovo scalo merci ferroviario. Nelle ultime settimane abbiamo completato l’assunzione di venti persone, in questo modo, l’organico complessivo sul territorio è quasi raddoppiato, salendo a 44 unità". Lo annuncia Cesare Bertani (foto), titolare dell’azienda Bertani Trasporti Spa. L’attenzione punta sui giovani: "Siamo rimasti estremamente soddisfatti della giornata di orientamento al lavoro che si è tenuta all’Informagiovani di Spazio29 del comune di Bondeno – fa sapere –. Dopo quel momento di formazione ben 17 persone sono venute a prendere informazioni sulla nostra attività". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Entro l’estate nuove assunzioni in azienda"

Approfondimenti su Bondeno Scafo

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bondeno Scafo

Argomenti discussi: La nuova scuola prende forma: cantiere a pieno ritmo, fine lavori entro l’estate; Piazza Alessandria zona 30, i lavori inizieranno entro l'estate. Ecco come cambierà il quartiere; Matera, avanti con il nuovo studentato: 150 posti letto pronti entro l’estate; Tutto il personale di Fs Security con la bodycam entro l’estate anche a supporto dei capitreno.

Asl Frosinone, il dg Cavaliere traccia la linea: «Ospedali e case di Comunità entro l'estate, 36 nuovi primari e Dea di II livello»A poco meno di un anno dalla sua nomina, il direttore generale della Asl di Frosinone Arturo Cavaliere traccia un primo bilancio e indica le priorità per il futuro della ... ilmessaggero.it

Stadio Roma: conferenza dei servizi entro l’estate, obiettivo prima pietra nel 2027Entro l'estate, la delibera sullo stadio dell'AS Roma sarà nuovamente esaminata in Assemblea capitolina. La conferenza dei servizi è prevista entro l’estate; nell’arco di un mese si svolgerà il ... romadailynews.it

#Ucraina Gli USA vogliono la fine della guerra "entro l'inizio dell'estate, a giugno", lo dice Zelensky che ribadisce: nessun accordo senza Kiev. "Gli Stati Uniti hanno invitato per la prima volta le delegazioni russa e ucraina, probabilmente a Miami, tra una setti facebook

Zelensky: "Gli Usa vogliono la fine della guerra entro l'inizio dell'estate" x.com