Entra nell' ascensore ma precipita nel vuoto La 72enne è gravissima

Una donna di 72 anni è precipitata nel vuoto mentre entrava in ascensore a Parabita, in provincia di Lecce. Ora si trova in ospedale in condizioni gravissime. La polizia indaga sulle cause dell’incidente.

Paura a Parabita, in provincia di Lecce, dove una donna di 72 anni è finita in ospedale in codice rosso dopo essere precipitata nel vuoto. Stando a quanto riferito dalle autorità locali, l'episodio si è verificato nella giornata di oggi, sabato 7 febbraio. L'anziana, residente al primo piano di una palazzina in via Torino, voleva scendere al piano terra. Una volta chiamato l'ascensore, ha aperto le porte ed è entrata senza fare caso al fatto che l'impianto non aveva raggiunto il piano. La signora è quindi precipitata nel vano dell'ascensore, facendo un volo di circa 3 metri. L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Gallipoli e i carabinieri di Marino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

