Enrico Papi | Nessun amico vip falsità nel mondo della tv

Enrico Papi si apre e svela che nel mondo dello spettacolo non c’è spazio per amicizie vere. Durante un’intervista al Jeantoneria Podcast, il conduttore ha detto di non avere amici vip e di aver trovato molta falsità tra colleghi e persone del settore. Papi denuncia un ambiente dove le relazioni sono spesso finte e fatte solo per scopi mediatici.

Enrico Papi, uno dei conduttori storici di Mediaset, ha recentemente rivelato alcune verità sul mondo dello spettacolo durante un'intervista al Jeantoneria Podcast. Il conduttore ha confessato di non avere veri amici nel mondo della televisione, attribuendo la colpa all'ipocrisia e all'egocentrismo che caratterizzano gli ambienti televisivi.

