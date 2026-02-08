Enrico Papi | L’amicizia in tv non esiste solo falsità e invidia

Enrico Papi rompe il silenzio e parla di ciò che accade dietro le quinte della tv. Il conduttore si dice deluso, affermando che l’amicizia tra colleghi non esiste davvero e che tutto si riduce a falsità e invidia. Papi racconta di aver visto molta superficialità e di aver imparato a diffidare delle persone che incontrava nel suo percorso televisivo. Con parole dure, evidenzia come il mondo dello spettacolo sia spesso un ambiente in cui la lealtà viene meno e i rapporti sono più una facciata che una vera amic

Il conduttore Enrico Papi si confessa a cuore aperto rivelando i retroscena amari del mondo dello spettacolo Il mondo dello spettacolo. Il mondo del piccolo schermo è spesso dorato solo in superficie. A confermarlo con schiettezza è Enrico Papi, che durante l'ultima puntata del podcast Jeantoneria ha tracciato un bilancio amaro dei rapporti umani dietro le quinte. Secondo il celebre volto Mediaset, l'ambiente televisivo sarebbe dominato da un'ipocrisia dilagante dove i sentimenti vengono sbandierati con troppa leggerezza ma privi di reale sostanza. Papi non usa giri di parole per descrivere i colleghi, definendo la categoria come un insieme di soggetti egocentrici e megalomani.

