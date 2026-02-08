Enorme buca al centro della carreggiata in via del Torrione | pericolo per automobilisti e centauri

Un grande buco si è aperto nel cuore di via del Torrione, proprio dietro il Teatro Cilea. La voragine mette a rischio sia chi guida che chi passa in moto, creando disagi e pericoli per tutti. I passanti si fermano a guardare, mentre le auto rallentano o deviano per evitare il pericolo. La situazione resta critica e nessuno finora ha messo in sicurezza l’area.

Nella centralissima via del Torrione, proprio dietro il Teatro Cilea, si trova una buca che sta causando non pochi disagi a chi percorre la strada in auto. La situazione è ancora più delicata per i motociclisti, poiché la voragine è situata proprio al centro della carreggiata e un piccolo errore alla guida potrebbe avere conseguenze serie. Considerando le frequenti piogge, la buca potrebbe non essere facilmente visibile, aumentando il rischio per chi transita.

