energia e clima il patto dei sindaci

Il consiglio comunale di Montepulciano ha approvato all’unanimità l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia. Ora il Comune si impegna a ridurre le emissioni e a promuovere energie rinnovabili, seguendo le linee guida dell’iniziativa europea. La scelta mira a coinvolgere attivamente la comunità locale in questa sfida.

Il consiglio comunale di Montepulciano ha approvato a maggioranza l’adesione formale del Comune al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea che riunisce le amministrazioni locali impegnate, su base volontaria, nella lotta ai cambiamenti climatici e nella transizione energetica. L’adesione al Patto dei Sindaci comporta l’impegno a presentare entro due anni dalla data della decisione del Consiglio comunale un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (Paesc), che includa un inventario delle emissioni, una valutazione di vulnerabilità e dei rischi climatici, oltre all’individuazione delle principali azioni che l’amministrazione intende intraprendere per la riduzione delle emissioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

