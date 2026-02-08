Il consiglio comunale di Montepulciano ha approvato all’unanimità l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia. Ora il Comune si impegna a ridurre le emissioni e a promuovere energie rinnovabili, seguendo le linee guida dell’iniziativa europea. La scelta mira a coinvolgere attivamente la comunità locale in questa sfida.

Il consiglio comunale di Montepulciano ha approvato a maggioranza l’adesione formale del Comune al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea che riunisce le amministrazioni locali impegnate, su base volontaria, nella lotta ai cambiamenti climatici e nella transizione energetica. L’adesione al Patto dei Sindaci comporta l’impegno a presentare entro due anni dalla data della decisione del Consiglio comunale un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (Paesc), che includa un inventario delle emissioni, una valutazione di vulnerabilità e dei rischi climatici, oltre all’individuazione delle principali azioni che l’amministrazione intende intraprendere per la riduzione delle emissioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Energia e clima. Il patto dei sindaci

Approfondimenti su Montepulciano Clima

Bergamo ha annunciato l’apertura dello “Sportello energia e clima” nell’ambito del progetto “Energia In Comune”.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

A Trani un patto per il clima

Ultime notizie su Montepulciano Clima

Argomenti discussi: Energia e clima. Il patto dei sindaci; Adattarci al clima che cambia: ecco quanto dobbiamo investire, in Italia e in Europa; Conversazioni sul clima: scienza, informazione e futuro; Pannelli solari sopra gli allevamenti di vongole: da Taiwan un modello integrato per clima, energia e cibo.

Energia e clima. Il patto dei sindaciIl consiglio comunale di Montepulciano ha approvato a maggioranza l’adesione formale del Comune al Patto dei Sindaci per il ... lanazione.it

Clima ed energia sostenibile, al Comune di Reggio Calabria nasce il PaescLa giunta di Palazzo San Giorgio ha approvato lo strumento urbanistico con cui punta ad abbattere gli sprechi e ridurre le emissioni di gas di oltre il 50% entro la scadenza del 2030 ... reggio.gazzettadelsud.it

Opportunità di lavoro IAI – Programma Energia, Clima e Risorse L'Istituto Affari Internazionali apre una posizione per Ricercatore/Ricercatrice nel Programma Energia, Clima e Risorse, rivolta a profili con esperienza nella ricerca e nell’analisi delle politich x.com

Opportunità di lavoro IAI – Programma Energia, Clima e Risorse L'Istituto Affari Internazionali apre una posizione per Ricercatore/Ricercatrice nel Programma Energia, Clima e Risorse, rivolta a profili con esperienza nella ricerca e nell’analisi delle politich facebook