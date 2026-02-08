Il padre di McTominay ha ripetuto al figlio: “Scott, perché tiri poco da fuori?” Una domanda semplice, ma che racchiude un rapporto fatto di insegnamenti e aspettative. È un esempio di come un padre possa influenzare le scelte di un figlio, anche attraverso parole che sembrano semplici. La figura paterna, da sempre, ha un ruolo centrale nel percorso di crescita, come mostrano anche le parole di grandi autori e filosofi di ogni epoca.

Canzoni, libri, aforismi: da Democrito nel V secolo a Diderot a Dostoievski, tanti grandi e illuminati autori hanno celebrato l’importanza di un padre nella vita di un figlio e il complesso rapporto che c’è tra essi. Ma c’è una citazione che fa riflettere ed è di Umberto Eco, ne Il pendolo di Foucault: “Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza.” Il gol di McTominay e quel suggerimento del padre Frank. Un suggerimento buttato lì, un’idea che si è formata intravedendo le capacità del proprio figlio e detta tra il serio e il faceto, o qualcosa a cui non dai più peso: ecco, secondo Eco, tali idee spesso hanno più benefici del momento educativo standard. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Elogio del padre di McTominay (e di Umberto Eco) che ripete al figlio: "Scott, perché tiri poco da fuori?"

Scott McTominay, noto centrocampista del Napoli, ha contribuito alla conquista dello scudetto nella stagione 2024-2025.

Scott McTominay ha lasciato il campo dopo aver detto di aver sentito qualcosa mentre calciava.

