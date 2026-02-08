Elezioni l’appello di 100 cittadini | Il candidato giusto è Sforzi

Cento cittadini si sono riuniti questa mattina in piazza per chiedere che il candidato sindaco sia Sforzi. Hanno distribuito volantini e urlato slogan, insistendo che è lui la scelta giusta per guidare la città. La decisione ufficiale si avvicina, ma l’appoggio popolare è già chiaro.

di Sandra Nistri La campagna elettorale per le prossime amministrative entra nel vivo ponendo sulla scena un candidato sindaco che pare certo. Un gruppo di 101 firmatari ha infatti sottoscritto, a livello personale, un appello che chiede la candidatura come primo cittadino dell'attuale assessore all'Urbanistica Damiano Sforzi. Il documento è stato inviato alle Segreterie comunali di Sinistra Italiana e Partito Democratico, al presidente di Per Sesto e al portavoce di Ecolò: "Mancano ormai pochi mesi alle prossime elezioni amministrative – si legge nel testo - ed è tempo che la politica esprima una scelta.

