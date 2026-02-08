Elezioni in Thailandia | in testa il partito al governo Anutin Charnviraku verso la riconferma

Dopo le ultime elezioni legislative in Thailandia, il partito al governo, guidato da Anutin Charnviraku, si avvicina alla riconferma. Con un risultato più forte del previsto, il Partito Bhumjaithai ha superato nettamente il principale sfidante, il Partito del Popolo, consolidando così la sua posizione. La vittoria sembra mettere fine a settimane di incertezza e apre la strada a una nuova fase politica nel paese.

L’esito delle ultime elezioni legislative in Thailandia non era affatto scontato. Il Partito Bhumjaithai guidato dal primo ministro Anutin Charnviraku, al governo, ha conquistato un netto vantaggio sul principale sfidante, il progressista Partito del Popolo. In attesa dei numeri ufficiali, i risultati parziali pubblicati dalla Commissione elettorale del Paese ipotizzano per il Bhumjaithai oltre 190 seggi su 400, più dei 112 accumulati dai rivali riformisti capitanati da Natthaphong Ruengpanyawut e ai 67 del Partito Pheu Thai della famiglia Shinawatra (al governo dal 2023 al 2025). Ricordiamo che le urne mettevano palio un totale di 500 seggi alla Camera bassa, 400 dei quali eletti in collegi uninominali e i restanti tramite rappresentanza proporzionale, un sistema di “lista di partito”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il partito conservatore Bhumjaithai ha ottenuto la vittoria alle elezioni in Thailandia.

La Thailandia si avvicina a un nuovo capitolo politico.

