Effetto Vannacci a Pisa Il centrodestra si conta Ora il risiko delle poltrone
A Pisa, la nascita del nuovo partito di Vannacci scuote il centrodestra. I leader si stanno già muovendo per capire chi avrà il controllo delle poltrone. La scena politica locale cambia in fretta, e ancora non si sa bene come finirà questa partita.
di Gabriele Masiero La nascita del partito di Vannacci irrompe sulla scena politica pisana e i contraccolpi sono ancora tutti da decifrare. Perché non si può non tenere in considerazione il fatto che tra i fedelissimi del generale c'è anche Edoardo Ziello, uno dei leader locali della Lega che ha appena lasciato il Carroccio sbattendo la porta dopo averlo accusato di avere tradito principi e linea politica. Per ora la Lega ha resistito al terremoto (perdendo solo 4 eletti, uno dei quali peraltro transitato nel partito dopo una precedente esperienza politica), ma i riflessi politici di queste scelte non sono ancora del tutto chiari.
Sondaggi politici, il campo largo si avvicina: senza neanche l’effetto Vannacci, il centrodestra è a meno di un punto
Il centrodestra si avvicina alle elezioni con il campo largo sempre più vicino.
Centrodestra in bilico: l’“effetto Vannacci” può cambiare gli equilibri
Il centrodestra italiano si trova di fronte a un’incognita dopo la fuoriuscita di Roberto Vannacci dalla Lega e la nascita di “Futuro Nazionale”.
Argomenti discussi: Effetto Vannacci a Pisa. Il centrodestra si conta. Ora il risiko delle poltrone; Quanti voti prende Vannacci con Futuro nazionale e a chi li toglierebbe nel centrodestra; Vannacci porta dietro Edoardo Ziello e Rossano Sasso in Futuro Nazionale, la Lega di Salvini perde 2 deputati; Renzi Vannacci? Possibile effetto Farage, la coperta di Meloni è corta.
#Renzi punta sull'effetto #Vannacci per sconfiggere la destra: "Prima eravamo noi che litigavamo su tutti, ora sono loro che iniziano a perdere pezzi e l’opposizione dà segnali di unità. Tra un anno si vota e la nostra vittoria è probabile". LEGGI L'ARTICOLO facebook
Il Governo si sposterà a destra per effetto della nascita del partito di Vannacci; la sinistra continuerà a essere guidata dai 5S. Noi dobbiamo costruire un’alternativa per chi vuole un’Europa Federale capace di difendere le nostre libertà e la nostra economia da x.com
