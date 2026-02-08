A Pisa, la nascita del nuovo partito di Vannacci scuote il centrodestra. I leader si stanno già muovendo per capire chi avrà il controllo delle poltrone. La scena politica locale cambia in fretta, e ancora non si sa bene come finirà questa partita.

di Gabriele Masiero La nascita del partito di Vannacci irrompe sulla scena politica pisana e i contraccolpi sono ancora tutti da decifrare. Perché non si può non tenere in considerazione il fatto che tra i fedelissimi del generale c’è anche Edoardo Ziello, uno dei leader locali della Lega che ha appena lasciato il Carroccio sbattendo la porta dopo averlo accusato di avere tradito principi e linea politica. Per ora la Lega ha resistito al terremoto (perdendo solo 4 eletti, uno dei quali peraltro transitato nel partito dopo una precedente esperienza politica), ma i riflessi politici di queste scelte non sono ancora del tutto chiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Effetto Vannacci a Pisa. Il centrodestra si conta. Ora il risiko delle poltrone

