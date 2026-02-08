Ecomostro di Tor Tre Teste i residenti | Vogliamo un luogo di aggregazione e un parcheggio

I residenti di Tor Tre Teste continuano a chiedere interventi concreti sull’ecomostro. Domenico, residente in via Ermoli, spiega che da 35 anni vive con quel “mostro” alle spalle di casa sua. La sua richiesta è semplice: vogliono un luogo di aggregazione e un parcheggio, ma ancora nessuna soluzione concreta sembra all’orizzonte. La presenza dell’edificio abbandonato divide da decenni le opinioni, e ora i residenti sono più determinati che mai a ottenere risposte.

"È da 35 anni che abito qui ed è da 35 anni che c'è sto mostro". Domenico vive in via Ermoli, alle spalle dell'ecomostro di Tor Tre Teste. Costruito nel 1987 - dagli operatori della Convenzione Tor Tre Teste E1 su richiesta del Comune - nasceva come parcheggio multipiano. Ma il servizio non entrò.

