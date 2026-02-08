Centinaia di persone hanno manifestato questa mattina a Milano contro i Giochi Olimpici. I manifestanti criticano i danni all’ambiente, come gli alberi abbattuti e gli sprechi d’acqua per la neve artificiale. Parlano anche di speculazioni edilizie e di un costo troppo alto per la città. La protesta si è svolta pacificamente, ma i problemi sollevati restano.

“Alberi abbattuti, sprechi d’acqua per la neve artificiale, speculazione edilizia. Ecco perché le Olimpiadi sono insostenibili”. A Milano in migliaia sono scesi in piazza contro le Olimpiadi. Hanno portato dei larici di legno, simbolo dei “500 larici che sono stati abbattuti per costruire la pista da bob”. Ma non solo. “Le Olimpiadi favoriscono la speculazione edilizia mentre le classi popolari della città non vedranno un euro in più”. Il corteo si snoda da piazza Medaglie d’Oro verso il Corvetto. Sul cavalcavia sopra lo scalo di Porta Romana vengono sparati dei fuochi d’artificio. E quando cala il buio una parte del corteo prova a forzare il blocco di polizia con fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ecco perché le Olimpiadi sono insostenibili”. Le voci dal corteo di Milano contro i Giochi

Approfondimenti su Olimpiadi Milano

È partito da Porta Romana, nel quartiere sud-est di Milano, il corteo organizzato dal «Comitato Insostenibili Olimpiadi».

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano

Argomenti discussi: Sinner e l'Olimpiade, un amore mai nato: ecco perché Jannik non sarà tedoforo a San Siro; Olimpiadi 2026: Ecco perché la Stelvio è una delle discese più pericolose al mondo | blue News; Ghali dice ‘Basta’: ecco l’inedito pubblicato poche ore prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi; Milano-Cortina 2026: la scienza segreta dietro al fascino del curling alle Olimpiadi invernali.

Perché le Olimpiadi di Milano-Cortina sono un’opportunità da non sprecare per l’ItaliaNelle prossime settimane gli occhi di 3 miliardi di persone saranno rivolti al Nord Italia. Circa un terzo dell’umanità, secondo alcune stime, seguirà le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di ... tpi.it

Perché le Olimpiadi ci emozionano ogni volta: il potere universale dello sportPerché le Olimpiadi ci emozionano? Neuroscienze, psicologia e storie di atleti spiegano il potere emotivo dello sport, in vista di Milano Cortina 2026 ... iodonna.it

Local Team. . Scontri tra antagonisti e polizia sono scoppiati al Corvetto durante un corteo di protesta contro le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. facebook

Le Olimpiadi di Milano Cortina sono un insulto all'intelligenza e un oltraggio ai tempi: contano solo i soldi, i benefici sono solo per i ricchi e per la gente comune aumenta il senso di esclusione Se siete ancora in preda all'emozione per la fastosità della serata i x.com