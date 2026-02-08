eccellenza zebre oggi a larciano per ripartire subito

Questa mattina le Zebre sono arrivate a Larciano per preparare la prossima partita. Dopo tre gare in cui hanno conquistato appena due punti, la squadra ha l’obbligo di tornare a muoversi nella giusta direzione. I giocatori sanno che non possono permettersi altri passi falsi se vogliono rimanere agganciati alla zona alta della classifica. Ora si concentrano sul lavoro in vista di un risultato che possa dare nuovo slancio alla stagione.

Rialzarsi ora, rialzarsi subito. Ha l’obbligo di farlo il Viareggio che nelle ultime tre partite ha fatto solo due punti, perdendo contatto da quella vetta della classifica che aveva riavvicinato. I due pareggi interni (quanta fatica quest’anno fatta nel riaperto stadio dei Pini) con Sestese e Massese inframezzati dalla sconfitta nel derbyssimo a Lucca hanno riacceso i malumori nell’ambiente, già di per sé sempre particolare e difficile come quello calcistico viareggino. dove si “chiacchiera“ sempre parecchio. Il modo in cui è stato preso il 2-2 a partita finita sabato scorso nella sfida con la Massese ha lasciato il segno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Inizia una settimana intensa per l'Eccellenza, con tre partite in otto giorni.

