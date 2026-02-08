È ufficiale la smujicata di alici è il piatto simbolo di Roccella Jonica

Roccella Jonica ha deciso di puntare sulla sua tradizione culinaria. La smujicata di alici diventa ufficialmente il piatto simbolo della città. Ora, questa specialità regionale potrà essere valorizzata e promossa come parte importante del patrimonio locale. La scelta arriva dopo il riconoscimento come piatto De, un passo che mira a far conoscere meglio questa ricetta semplice ma autentica.

Roccella Jonica fa un passo importante per la promozione del suo patrimonio gastronomico: la smujicata di alici è stata riconosciuta come piatto De.c.o., grazie alla determina comunale n. 37 del 6 febbraio 2026. Il provvedimento certifica la ricetta come elemento distintivo della città, aprendo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

