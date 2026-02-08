Questa sera alle 20:45 si gioca il derby tra Marsiglia e Psg. Dopo un periodo di equilibrio, le due squadre si affrontano senza favoriti. La sfida, diretta da De Zerbi, promette emozioni e incertezza: nessuna delle due può dirsi superiore all’altra. L’atmosfera tra i tifosi è calda, e il risultato rimane aperto.

Oggi alle 20:45 andrà in scena la sfida tra Psg e Marsiglia di De Zerbi. L’Equipe parla di una rivalità in qualche modo rimodulata, tornata ai fasti di un tempo soprattutto per l’incertezza del derby che sarà. Il Paris è falcidiato da assenze e da stanchezza sin dal Mondiale per Club, De Zerbi invece è semplicemente imprevedibile di per sé (vedere la sconfitta col Bruges, il pareggio col Paris Fc in rimonta ndr). Marsiglia e Psg, è tornata la rivalità. Sarà un derby incerto. Così racconta l’Equipe: “A sei mesi dall’inizio della stagione francese, non sappiamo ancora la metà della verità sul Paris Saint-Germain o sull’Olympique de Marseille, entrambe squadre che mostrano una certa instabilità, una per caso, l’altra per cultura. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È tornata l’imprevedibilità tra Marsiglia e Psg, nessuna delle due è così superiore rispetto all’altra

Il match tra PSG e Marsiglia, in programma giovedì 8 gennaio alle 19, segna la finale della Supercoppa di Francia.

Da L'Equipe. "Il Marsiglia di De Zerbi cambia tattiche in base alla marea, ma ha perso a Bruges e ha fatto male col Paris Fc. Il Psg paga ancora il peso della fatica del Mondiale per club" facebook

