Silvia Toffanin ha annunciato in diretta a Verissimo che è diventata nonna. Durante la trasmissione, ha condiviso con il pubblico la gioia di aver accolto un nuovo membro in famiglia, confermando così la nascita di Penelope. L’annuncio ha lasciato tutti sorridenti e felici, mentre il conduttore, 73 anni, si è mostrato emozionato nel raccontare questa novità personale.

Un annuncio personale, arrivato in televisione dopo essere stato vissuto in famiglia: il conduttore, 73 anni, ha raccontato di essere diventato nonno. La notizia è stata condivisa nello studio di Verissimo, durante l'intervista con Silvia Toffanin. La nascita riguarda la figlia di Martino, il figlio avuto nel 1986 dal primo matrimonio. Nel corso della trasmissione, il conduttore ha ripercorso il momento in cui ha realizzato che la sua famiglia si era allargata, descrivendo una fase nuova della propria vita.

© Tvzap.it - “È nata Penelope”. L’annuncio di Silvia Toffanin a Verissimo: il famoso conduttore è nonno

A 73 anni mi basta un tg per intristirmi. Da poco è nata la mia nipotina Penelope. L'ho presa in braccio e ho detto 'cos'è sta roba': così Enzo IacchettiIl conduttore di Striscia la Notizia si racconta: dalla nascita della nipotina Penelope alla malinconia dell'età che avanza

Enzo Iacchetti, chi è il figlio Martino / Una malattia in adolescenza, ora la nascita della piccola PenelopeMartino è il figlio di Enzo Iacchetti ed i due sono molto legati. Negli ultimi giorni è nata Penelope che ha reso nonno il noto conduttore

