E’ morto ‘il dottore’ l’ultimo saluto al grande Mario Bellini

Da frosinonetoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terranno lunedì alle 16 i funerali di Mario Bellini, il medico molto conosciuto e stimato a Piedimonte San Germano. La salma verrà accompagnata nella chiesa del paese, dove amici e colleghi si stringeranno per un ultimo addio a un uomo che ha lasciato un segno forte nella comunità.

Si terranno lunedì alle ore 16 nella chiesa di Piedimonte San Germano, i funerali del dottor Mario Bellini, medico molto conosciuto e stimato sul territorio.Medico di famiglia per anni nella sua città natale, Bellini ha legato il proprio nome anche allo stabilimento FIAT di Piedimonte San Germano.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Mario Bellini

A Caramanico Terme l'ultimo saluto a Mario Mazzocca

Lutto nello sport italiano: l’ultimo saluto al grande allenatore

Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di un importante allenatore, figura di riferimento per molte generazioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mario Bellini

Argomenti discussi: E’ morto ‘il dottore’, l’ultimo saluto al grande Mario Bellini; Morto il medico Franco Cavaliere, lutto in casa Ravenna FC; Muore mentre fa una Tac in ambulatorio a Portoferraio: la tragedia nel giorno del compleanno; Ascoli in lutto: è morto il medico Giovanni Ferretti.

Reggio Calabria morto il dottor Cesare Tripodi, stimato psichiatra e psicoterapeutaLutto nel mondo medico reggino per la scomparsa del dottor Cesare Tripodi, eminente psichiatra e psicoterapeuta, professionista apprezzato e figura profondamente stimata da colleghi e pazienti. Uomo d ... strettoweb.com

e morto il dottoreE' morto Pierandrea Cicconetti, farmacista protagonista della galenica e della cultura professionaleÈ morto a 85 anni Pierandrea Cicconetti, figura di riferimento della farmacia italiana e della galenica magistrale. farmacista33.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.