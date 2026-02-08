E’ morto ‘il dottore’ l’ultimo saluto al grande Mario Bellini
Si terranno lunedì alle 16 i funerali di Mario Bellini, il medico molto conosciuto e stimato a Piedimonte San Germano. La salma verrà accompagnata nella chiesa del paese, dove amici e colleghi si stringeranno per un ultimo addio a un uomo che ha lasciato un segno forte nella comunità.
Si terranno lunedì alle ore 16 nella chiesa di Piedimonte San Germano, i funerali del dottor Mario Bellini, medico molto conosciuto e stimato sul territorio.Medico di famiglia per anni nella sua città natale, Bellini ha legato il proprio nome anche allo stabilimento FIAT di Piedimonte San Germano.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
