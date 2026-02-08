È lui purtroppo Scomparso da settimane fine tragica del caso | trovato da tre escursionisti

Questa mattina tre escursionisti hanno trovato il corpo senza vita di un uomo in un dirupo sui Monti Sibillini, vicino a Sarnano. L’uomo, scomparso da settimane, è stato ritrovato in una zona difficile da raggiungere. La polizia sta indagando sulle cause della morte, ma sembra ormai certo che si tratti di una fine tragica. La notizia ha sconvolto la comunità locale, che si era preoccupata per la sua scomparsa.

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato in un dirupo sui Monti Sibillini, nel territorio di Sarnano, in provincia di Macerata. Poco fa la conferma da parte delle autorità. La scoperta è avvenuta nella giornata del 7 febbraio, quando tre escursionisti, impegnati in una passeggiata lungo un sentiero, si sono imbattuti nel cadavere.I successivi accertamenti hanno permesso di identificarlo. Dell’uomo, residente a San Severino Marche, padre di due figli e titolare di un’impresa edile, si erano perse le tracce lo scorso 23 gennaio. Quel giorno era uscito per un’escursione in montagna ed era stato visto per l’ultima volta al rifugio di Pintura di Bolognola, dove aveva acquistato un panino.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Monti Sibillini

Un uomo di 46 anni, scomparso da più di due settimane, è stato trovato morto questa mattina in montagna, a Giampereto, vicino a Sarnano.

#Sarnano-Cascata- Tre-Santi || Tre giovani escursionisti che passeggiavano nel borgo di Sarnano si sono imbattuti in un corpo senza vita vicino alla cascata dei Tre Santi.

Ultime notizie su Monti Sibillini

