E la kermesse procede per ora bene Avanti così
La kermesse continua senza intoppi. Questa sera il Tout-Olimpiadi si sposta a Cortina, dove cerca di replicare il successo della serata milanese. Gli organizzatori sono ottimisti e sperano di mantenere l’energia alta, mentre gli spettatori attendono con entusiasmo. La manifestazione prosegue con ritmo intenso, senza problemi di rilievo finora.
Questa sera il Tout-Olimpiadi sarà in trasferta a Cortina per fare il bis di quanto mostrato al mondo nel corso della soirèe milanese. Si noteranno ancor più, in quel contesto, l’assenza dello Zar Putin e di altri che hanno fatto la scelta di non presenziare a quella manifestazione, non fosse stato altro che per rispettare una ricorrenza storica. Da considerare senz’altro patrimonio dell’umanità, forse il primo in ordine di data. Sarebbe bastata anche la sola presenza alle cerimonie di apertura di quei giochi. Se la decisione di non essere presenti è stata presa da quelle caricature di se stessi allo scopo di stupire, non si sbaglia chi pensa che hanno colpito il bersaglio.🔗 Leggi su Ildenaro.it
