È il giorno di Goggia e Brignone Maze | Io dico Vonn ma se Sofia azzecca la linea in alto

Oggi si aspetta molto dal cielo di Cortina, dove le ragazze azzurre si sfidano nelle discipline di velocità e tecnica. Sofia Goggia e Federica Brignone sono in prima fila, pronte a mostrare tutto il loro talento. Intanto, il coach Maze fa il nome di Lindsey Vonn, ma lascia aperta una porta alle sorprese:

Lei sa come si fa. Ai Giochi di Sochi 2014 Tina Maze si è presa due ori: gigante e discesa. E l’anno prima la Coppa del Mondo con il record di punti, 2414, che rimane imbattuto. Più 4 ori e 5 argenti ai Mondiali. Ora che in pista va in un nuovo ruolo – con in testa la telecamera fa la ricognizione che vediamo prima della partenza delle gare – si sbilancia sul pronostico per la discesa. “Chi vince? Colpo di scena. Vonn”. Tina Maze conosce bene Lindsey, per anni avversaria prima imbattibile e poi battuta. E ora che la rivede in pista un po' di nostalgia c'è. "Tre anni fa ci ho pensato anche io di tornare per fare i Giochi di Cortina" rivela. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Breezy Johnson ha ottenuto il miglior tempo nell’ultima prova di discesa a Cortina, confermando di essere una delle favorite per la gara olimpica.

