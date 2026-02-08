È Carnevale I carri dell’Orciolaia i giganti di Foiano e la corte di Re Bocco

Questa mattina, le strade di Foiano della Chiana si riempiono di colori e musica. I carri allegorici, simbolo di una tradizione secolare, sfilano tra la gente. A Castiglion Fibocchi, la corte dei Figli di Bocco si prepara a mostrare le sue maschere e danze. A San Giovanni Valdarno, invece, gli “Uffizi” aprono le porte a un rito antico che affascina residenti e visitatori. Il Carnevale di quest’anno sembra più vivo che mai, con le strade piene di festa e allegria.

Il Carnevale infiamma la provincia di Arezzo, tra la tradizione secolare dei carri allegorici di Foiano della Chiana, la suggestiva corte dei Figli di Bocco a Castiglion Fibocchi e gli unici "Uffizi" di San Giovanni Valdarno, un rituale antico che intreccia fede e folklore. Gli appuntamenti, già iniziati, si susseguono fino al culmine del Martedì Grasso, il 17 febbraio, scandendo un periodo di festa che affonda le radici in una storia millenaria e che rappresenta un momento di forte coesione sociale per le comunità locali. Quest'anno, il Carnevale aretino si presenta con un calendario ricco di eventi, dalle sfilate colorate alle rievocazioni storiche, offrendo un'ampia gamma di esperienze per residenti e turisti.

